En Afrique du Sud, l’indignation après le décret américain sur l’immigration

Réaction en Afrique du Sud à la décision du président américain de fermer la frontière aux musulmans. La semaine dernière, le président Donald Trump a signé un décret interdisant l'entrée aux ressortissants de sept pays musulmans, ainsi qu'à tous les réfugiés syriens. L'Afrique du Sud compte 1,5% de musulmans parmi ses 53 millions d'habitants et les religions cohabitent généralement plutôt bien.

En Afrique du Sud, le premier à réagir a été le ministre sud-africain du Tourisme. Dans un message posté sur les réseaux sociaux ce weekend, Derek Hanekom invite tous ceux qui ne sont pas les bienvenus aux Etats Unis, à venir en Afrique du Sud ajoutant « vous allez adorer ». Réaction également du ministre de l'Intérieur, pourtant souvent critiqué pour ses positions envers les étrangers vivant en Afrique du Sud. Malusi Gigaba a condamné la décision du président américain, ajoutant que cette mesure était contraire aux lois internationales.

La condamnation la plus forte est bien sur venue de la communauté musulmane et du conseil des musulmans sud-africains qui a déploré un décret qui va accentuer l'islamophobie. Une mesure qui au contraire va aider les groupes terroristes à recruter et surtout qui encourage les groupes d'extrême droite à passer à l'action. L'Afrique du Sud a jusqu'à présent été relativement épargnée par les tensions entre les religions. Bien que le mois dernier, deux mosquées aient été profanées dans la région du Cap.

Quant à l'opposition politique, elle a appelé le chef de l'Etat Jacob Zuma à publiquement se distancer des propos du président américain.