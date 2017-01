Vitalité de l'entrepreneuriat au Mali: le bouillon de bœuf

Au Mali, le secteur de l'entrepreneuriat a le vent en poupe. Samedi soir, plus d'une centaine de dirigeants d'entreprises de tous les secteurs étaient réunis dans le cadre de la nuit de l'entrepreneuriat. Une occasion de mettre en relation investisseurs et innovateurs et de récompenser les plus inventifs. De la haute technologie jusqu'aux condiments, tous les secteurs sont représentés. Notamment le concurrent malien des cubes Bouillon Maggi, Bara Musso.

En huit ans, Bara Musso est devenu indétrônable sur les étagères de la cuisine malienne jusqu'à faire de l'ombre au célèbre cube Maggi. Il faut dire que son PDG Boureima Doumbia, prône une qualité : le naturel. « On fait le bouillon en poudre avec des piments. Piment en poudre, piment épicé, etc. On fait plus de 30 produits, on fait ça. Parce que nous notre différence, c’est les produits locaux naturels. Ce n’est pas les produits chimiques. Nous, on achète l’arachide chez les paysans, transformer ça, tout naturels. C’est pour cela, c’est notre différence avec les autres ».

Quand on lui demande quel est le secret de sa réussite, Boureima Doumbia est fier d'expliquer qu'il est parti du bas de l'échelle : « J'ai fait 10 ans en tant que vendeur de condiments au marché ici à Bakamo. Quand j'ai décidé d'industrialiser, je savais ce qu'il fallait, quelles étaient les difficultés. Aujourd'hui, j'ai plus de 200 employés et une soixantaine de machines ».

Preuve de la vitalité de Bara Musso, le chiffre d'affaires de l'entreprise est aujourd'hui de près de huit milliards de francs par an. De quoi permettre d'exporter les produits à l'étranger.