Cameroun: procès des leaders anglophones reporté, des incidents éclatent

Au Cameroun, le procès des leaders arrêtés après le mouvement de colère dans les zones anglophones du pays prévu ce mercredi 1 février n'a finalement pas eu lieu. Il a été reporté au 13 février, provoquant des incidents devant le tribunal militaire de Yaoundé.

C’était une matinée pour le moins agitée au tribunal militaire de Yaoundé. Plusieurs dizaines d’avocats anglophones ont investi l’esplanade de ce tribunal tôt ce mercredi matin.

Or la veille, il leur avait été notifié, tout du moins à certains d’entre eux, que le procès des trois leaders anglophones, meneurs de la grève qui a cours à Bamenda et Buéa depuis plus de deux mois maintenant, avait été reporté au 13 février 2017.

Les raisons de ce report

Ils souhaitaient, nous ont-ils confié, connaître les raisons de ce report, lorsque subitement une vive altercation les a opposés à un des responsables du tribunal. L’atmosphère est tellement électrique que tous les journalistes ont été priés de quitter les lieux, à l’exception des reporters de la CRTV, la télévision d’Etat.

Un confrère de la BBC a lui été interpellé. Aux dernières nouvelles, il a été placé en garde à vue au secrétariat d’Etat à la Défense. Il lui serait reproché d’avoir fait un texte relatant cette scène sur son antenne.

►A (RE)ECOUTER : Issa Tchiroma Bakary: « Le gouvernement camerounais privilégie le dialogue comme toujours »