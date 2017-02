RDC: Kinshasa libère des miliciens Kamuina Nsapu en guise de geste d'apaisement

C'est un geste qui vise à tenter d'abaisser les tensions au Kasaï-Central. Une soixantaine de présumés miliciens Kamuina Nsapu ont été libérés mardi 31 janvier à Kananga. Kamuina Nsapu, du nom de ce chef coutumier qui s'était révolté contre le pouvoir central. En dépit de sa mort au mois d’août, le phénomène Kamuina Nsapu a contaminé toutes les provinces de l'ex-Kasaï, Kasaï-Central, Kasaï-Oriental, faisant des centaines de morts et des milliers de déplacés, dans les combats ou les opérations de répression. Alors que les trois gouverneurs ont été appelés à Kinshasa après la visite avortée du Premier ministre le natif Samy Badibanga, et que les notables de la région et même des membres de la famille du chef sont dans la capitale pour parler avec les autorités qui cherchent une solution négociée.

Quelques applaudissements à l’arrivée du camion transportant les présumés miliciens. Et assis sur des chaises, les familles, des mères, des épouses surtout. « Nous avons suivi par la radio, on nous a invité pour qu’on récupère nos enfants, mais je n’ai pas encore vu mon enfant » témoigne une mère.

Sa voisine est plus chanceuse : « Oui, mon mari est ici. Un vendredi il avait été arrêté parce qu’il est milicien, c’est comme ça ».

Quand Justin Milonga, le vice-gouverneur du Kasaï-Central, prend la parole devant une foule de plus en plus nombreuse, c’est pour donner le sens de cette mesure : « Cet acte, c’est aussi une interpellation pour vous dire qu’on est prêt pour se parler, on est prêt pour trouver des solutions durables, capables de nous conduire dans cette paix »

Depuis avril dernier et la révolte du chef coutumier, les autorités ne parviennent pas à éteindre le feu Kamuina Nsapu et cherchent au-delà des opérations une solution politique.

Action Kasaï, une ONG parrainée par le ministre Clément Kanku, a remis des kits de réinsertion à la cinquantaine de miliciens libérés qui ont pu rentrer chez eux après avoir signé un formulaire par lequel ils s'engagent à ne pas rejoindre les miliciens Kamuina Nsapu.