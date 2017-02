Mort de Tshisekedi: les hommages pleuvent au siège de l’UDPS à Kananga en RDC

Les messages de condoléances et les hommages se multiplient à travers tout le pays après la mort de l'opposant historique Etienne Tshisekedi. A Kinshasa, la capitale, mais aussi dans sa province natale du Kasaï Central. A Kananga, au siège de son parti, l'UDPS, des dizaines de militants s'étaient réunis. Ces militants, larmes aux yeux, espèrent déjà que quelqu'un viendra prendre la relève pour permettre, disent-ils, une alternance dans l'intérêt du peuple. Des discours aux accents religieux pour ne pas perdre la foi en l'avenir.

Le drapeau en berne, un cercueil symbolique et une urne pour recevoir les messages de condoléances. Le président fédéral du parti, Zoe Nkanka Kayembe, ne cache pas sa très grande émotion : « Nous sommes ici en mémoire de notre président, notre Moïse, notre libérateur, le libérateur du peuple congolais. Le seul et l’unique. Il était là pour travailler pour le Congo, il ne reculait pas. Un incorruptible ! Est-ce qu’on peut avoir quelqu’un après son départ ? On ne sait pas. Mais le seigneur est grand. »

L'un des militants tient à rajouter une lueur d'espoir dans ce tableau très sombre, et c'est vers la Bible qu'il se tourne. « Le peuple congolais a toujours affectueusement appelé le président Tshisekedi Moïse, raconte-t-il. Peut-être que les gens l’appellent sous ce nom sans en comprendre vraiment la profondeur ni la quintessence. Si vous regardez dans la Bible, Moïse n’a pas pu conduire le peuple d’Israël jusqu’à la Terre promise, c’était plutôt Jésus. Donc, c’est symbolique. Comme c’était notre Moïse, notre libérateur, Dieu sait ce qu’il a fait. »

Un jeune, le béret symbole d'Etienne Tshisekedi sur la tête, assure lui que son leader n'est pas mort, puisque sa pensée, son courage politique sont ancrés en chacun d'eux.