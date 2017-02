Guinée: accueil en grande pompe du président Condé, désormais à la tête de l’UA

Après le sommet d'Addis-Abeba, où il a été désigné président de l'Union africaine, le président guinéen Alpha Condé est rentré ce jeudi chez lui en grande pompe. Il a été accueilli par des milliers de personnes qui l'ont ovationné, de l'aéroport au palais présidentiel.

Tambours, trompettes et autres instruments de musique folklorique, pour attendre Alpha Condé de retour d’Addis-Abeba.

Auréolé du titre de président de l’Union africaine pour l’année 2017, les militants et sympathisants venus nombreux à l’aéroport et sur l’autoroute de Fidel Castro pour acclamer le président : « Je suis là à cause de notre président, Alpha Condé. Je suis très content, c’est la Guinée qui gagne ».

Mais il n’y avait pas que des sympathisants du pouvoir près de l’aéroport. D’autres de passage n’étaient pas là pour l’occasion : « Moi, je suis là pour attendre mon taxi. Je ne suis pas là pour accueillir Alpha Condé. Alpha, il n’a pas été élu, il a été désigné. Comme les gens pensent qu’il a été élu, ce n’est pas ça ».

Le président guinéen s’est félicité du retour du Maroc au sein de la grande famille de l’UA et a rassuré ses compatriotes. « Les chefs d’Etat africains ont montré qu’au-delà de leurs divergences sur le Sahara, ils étaient prêts à s’unir et à continuer le combat pour obtenir que l’Afrique joue son rôle sur le plan international. Tout le monde pensait que le retour du Maroc allait faire éclater l’Union africaine », a déclaré Alpha Condé.

Au même moment où Alpha Condé foulait le sol guinéen, des manifestations de rue, liées à une crise de carburant et de délestage électrique, paralysaient une grande partie de la capitale.