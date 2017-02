UE: la résolution remettant en cause la victoire d'Ali Bongo conforte Jean Ping

C’est dire au Parlement, il y a plus ou moins un consensus que la violation et les violations des droits de l’homme et la manipulation des résultats doivent être sanctionnées. Le Parlement européen a un poids politique. Si la chambre des citoyens s’exprime avec une majorité très large, les autres institutions suivent. Ce n’est pas automatique, il faut le dire, mais très souvent ça a des conséquences.