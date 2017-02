Maurice: l'opposition dépose un recours contre le nouveau Premier ministre

La succession du fils au père à la tête du gouvernement mauricien continue à diviser la société et agiter le monde politique. Après une manifestation dans les rues de Port-Louis il y a une semaine, un parti d'opposition a déposé un recours devant la justice. Il estime que le désistement de Sir Anerood Jugnauth, 86 ans, comme Premier ministre au profit de son fils Pravind Jugnauth, 55 ans, est contraire à la Constitution de Maurice.

Le parti de gauche Résistance et alternative a déposé un recours auprès de la Cour suprême, une semaine après l'installation d'un nouveau gouvernement à Port-Louis. Il estime que ce gouvernement est illégal parce que le changement à la primature n'a selon lui pas respecté la Constitution de Maurice.

Ce parti estime que Sir Anerood Jugnauth qui s'est désisté de son poste de Premier ministre pour des raisons de santé, aurait dû démissionner de l'Assemblée. Mais il y reste et s'est en plus vu attribuer un poste de ministre par son fils, Pravind Jugnauth, installé entre-temps dans le fauteuil du père. C'est cette chaise musicale qui dérange et non le fait que le fils soit Premier ministre, parce qu'il commande tout de même une majorité.

Le principal parti d'opposition, le PMSD de Xavier Luc Duval, annonce de son côté un recours en Cour suprême la semaine prochaine. La démocratie mauricienne connaît-elle une première dérive majeure ? La Cour suprême est appelée à trancher. Mais les procédures s'annoncent bien longues.