[Reportage] RDC: à Bruxelles, dernier hommage à Etienne Tshisekedi

A l'issue de trois journées de veillées funéraires, le cercueil d’Etienne Tshisekedi a été exposé dimanche à Bruxelles. Des milliers de membres de la diaspora congolaise sont venus rendre un dernier hommage à l'opposant historique décédé quatre jours plus tôt dans la capitale belge.

Avec notre bureau à Bruxelles,

Ils sont des milliers venus de France, de Belgique, d’Allemagne, du Royaume-Uni et de plus loin encore pour rendre hommage, au palais des expositions, au vétéran de l'opposition congolaise Etienne Tshisekedi.

Certains sont là depuis des heures comme Charlotte. Elle porte un t-shirt avec la photo de « l’homme à la casquette ». « Je suis vraiment triste. C’est pourquoi je suis venue ici pendant les trois jours » de veillée, dit-elle au micro de RFI.

La salle est pleine à craquer. Du coup, les moins chanceux attendent encore dehors dans une ambiance quelque peu tendue. Dans la salle, le cercueil entrouvert d’Etienne Tshisekedi est disposé sur une estrade.

Andrea a les yeux humides. Elle dépose une gerbe de fleurs devant la dépouille. « On ne dit pas Papa Tshisekedi Adieu pour ne plus se revoir, mais on lui dit qu’on le remet à Dieu ».

La foule entonne l’hymne du parti. « Nous allons perpétrer l’héritage de ton combat », scande le présentateur sous les applaudissements de la foule.

A l'extérieur, c'est la cohue. Tout le monde n'a pas pu entrer. Un homme tente d'enjamber le grillage. Un autre se dit prêt à patienter jusqu'à demain s'il le faut pour saluer, une dernière fois, « le baobab »