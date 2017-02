CAN 2017: Le Caire et Yaoundé dans la fièvre de la finale

Cameroun - Egypte, c'est l'affiche de la finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, et dans les deux pays, les supporters des équipes nationales se préparent au grand soir. Malgré un palmarès inégalé (sept titres), les Egyptiens ne partaient pas favoris de la compétition cette année. Après trois éditions manquées, ils sont pourtant de retour au sommet et le pays se met désormais à rêver à un huitième sacre et la fièvre monte avant le match de ce soir. Mais les Camerounais ne veulent pas laisser passer leur chance et vont investir fan zones et maquis.

Avec nos correspondants au Caire et à Yaoundé,

Au Caire, les vendeurs de drapeaux sont arrivés tôt ce dimanche matin dans les rues de la ville, rapporte notre correspondant, François Hume-Ferkatadji. Placés aux principaux carrefours, ils symbolisent l’effervescence avant le match de ce soir contre le Cameroun. Eslam, professeur d’arabe, se rendra dans son café favori pour regarder la finale de la CAN. « Je suis excité ! Je crois que nous allons gagner... Nous n'avons jamais été en finale de la Coupe d'Afrique sans gagner, maintenant que nous avons atteint la finale, nous allons gagner inch'Allah ! »

Lors de la demi-finale Egypte-Burkina Faso, les supporters égyptiens ont laissé éclater leur joie au Caire, le 1er février. © MOHAMED EL-SHAHED / AFP

Pour l’occasion les cafés de la ville installent des écrans supplémentaires, et louent des centaines de chaises pour satisfaire la demande. Ahmed, un Egyptien de retour au pays après quelques années d’expatriation, croit lui aussi à la victoire. « J'ai juste peur d'une chose... notre entraîneur a dit qu'il n'avait jamais gagné une finale avant... donc c'est un peu inquiétant ».



Un nom revient dans toutes les bouches, celui d’Essam el-Hadari, le gardien de l’équipe des Pharaons. Bishoy, jeune médecin, en parle avec fierté. « Il a 44 ans, il est en forme, et il très attaché à l'équipe, il est vraiment passionné, quand vous le regardez jouer c'est impressionnant ! » Devenu une véritable légende dans le pays, après les deux tirs au but arrêtés en demi-finale contre le Burkina, Essam el-Hadari tentera ce soir de remporter sa 5ème Coupe d’Afrique des nations. En cas de victoire la fête sera longue pour oublier, l’espace d’un moment, la grave crise économique qui secoue le pays.

Les supporters égyptiens espèrent voir les Pharaons remporter la CAN 2017. © Pierre René-Worms / RFI

Dans les maquis de Yaoundé, « on gagne ou on gagne »

C'est un public de fans des Lions indomptables gonflé d'optimisme qui attend de vivre, ce soir, la finale entre leurs champions et les Pharaons d'Egypte. A Yaoundé, nul n'entrevoit d'autre alternative à la victoire. Dans les fans zones, les snacks et maquis l'on s'apprête à une longue nuit de fête.

Dans les rues de Yaoundé, Pascal, vendeur à la sauvette, ne passe pas inaperçu. Depuis l’ouverture de CAN, celui qui, hier encore, vendait des cigarettes, s’est reconverti dans le commerce des drapeaux. Il en a partout sur lui, de toutes tailles, y compris des casquettes et des vuvuzelas bariolés, aux couleurs du drapeau camerounais. Avec le succès des Lions indomptables, les affaires marchent plutôt bien. « Ce matin, j’ai vendu 300 drapeaux, il faut encore que j’en vende 200. »

Les supporters camerounais affichent fièrement leurs couleurs. © ©Pierre René-Worms

Un autre qui tire avantage du fantastique parcours des Lions indomptables à la CAN gabonaise, c’est Benjamin, promoteur d’un snack transformé en fan-zone en plein cœur de Yaoundé. « Nous sommes la plus grosse fan-zone de la ville de Yaoundé, où nous avons évidemment préparé la CAN parce que nous avions foi en cette équipe qui est jeune. C’est vrai qu’il y a eu des incertitudes au départ. Mais très vite, nous avons changé notre gamme, au niveau du café. On a augmenté le nombre d’écrans, avec trois écrans supplémentaires, appuyé par un écran géant. »

La fête aura bel et bien lieu, quelle que soit l’issue du match. « Nous pensons que nous avons déjà gagné. Avec ou sans trophée, nous allons fêter. Nous avons déjà invité deux artistes qui seront là et qui vont accompagner cette fête-là. » Partout ailleurs en ville, la mobilisation est identique. Les Camerounais, confiants, répètent le même slogan : « on gagne ou on gagne ».

L'équipe camerounaise, victorieuse, salue ses supporters dans les tribunes. © RFI/Pierre René-Worms