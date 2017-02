Bénin: le Fonac défend les nominations au sein de la société civile

Au Bénin, la nomination en conseil des ministres de figures emblématiques de la société civile au sein d'instances de lutte contre la corruption a créé un tollé la semaine dernière. Ces personnalités auraient cédé aux sirènes du pouvoir, c'est notamment le message diffusé par les réseaux sociaux. A l'occasion d'une conférence de presse, où d'autres dossiers ont été évoqués, le Front des organisations nationales de lutte contre la corruption a donné des explications.

Ses nominations sont prévues par les textes, il s'agit d'un renouvellement, a expliqué le Front des organisations nationales de lutte contre la corruption. La société civile a toujours eu des représentants, élus par leurs pairs : quatre à l'Autorité de régulation des marchés publics et un à l'Autorité nationale de lutte contre la corruption.

Dans ce cas, Jean-Baptiste Elias, le président du FONAC, se succède à lui-même. Et il est clair : aucune compromission. « Nous avons la chance ou la malchance d'avoir un président de la République dont la fortune a été évaluée sur le plan africain et sur le plan mondial. Beaucoup de gens se disent des responsables qu’ils pourront parler pour ramener les autorités à l’ordre. Mais voilà qu'ils sont dans des structures et on se dit : s’ils sont là-bas, c’est qu’ils ne diront plus rien et ça inquiète tout le monde. Les organisations de la société civile sont toujours prêtes à travailler pour rendre compte au peuple de ce qui se passe », assure-t-il.

Mais c'est la première fois que les décrets de nomination sont rendus publics. Le FONAC se demande si ce n'est pas un moyen pour le gouvernement de montrer, notamment à ses partenaires, que c'est fait : les nouveaux représentants de la société civile ont été élus en mai et en novembre dernier.