Cameroun: les Lions indomptables reçus au palais présidentiel

Les Lions indomptables, champions de la Coupe d'Afrique des Nations, ont été reçus mercredi 8 février au palais présidentiel par le président Paul Biya.

Dans la matinée, le président Paul Biya a accueilli les joueurs de l'équipe nationale camerounaise de football pendant une heure. La cérémonie a démarré par la présentation de ce 5e trophée au chef d'Etat et à son épouse, Chantal Biya.

Dans son discours, le président Biya a exprimé ses félicitations les plus chaleureuses aux Lions indomptables. Il a rappelé que l’équipe nationale féminine, en arrivant en finale de la précédente CAN, avait placé la barre très haut. Et les footballeurs camerounais ont relevé le défi.

Selon le chef de l’Etat camerounais, les Lions indomptables ont réussi à mettre « tous leurs adversaires dans la sauce » - une expression locale qui voudrait dire qu’ils ont pris le dessus sur l’ensemble des adversaires.

Les joueurs ont remercié l'ensemble des Camerounais

Hugo Broos, le sélectionneur belge de la sélection camerounaise a été particulièrement félicité pour son travail remarquable. Paul Biya a terminé son discours avec un avertissement pour les futurs adversaires du Cameroun : « Je leur dis ceci : attention, les Lions indomptables sont de retour ».

Enfin, l’ensemble de l’équipe a reçu du président de la République du Cameroun la médaille de Chevalier de l’Ordre de la Valeur. Le capitaine de l'équipe camerounaise, Benjamin Moukandjo, dans son mot de remerciement au président Paul Biya, a fait le bilan du parcours des Lions indomptables. Il a remercié à la fois l’Etat du Cameroun et le peuple camerounais pour la confiance et l’accueil exceptionnel qu’ils ont reçu depuis leur arrivée à Yaoundé.

Après la visite au palais présidentiel, la sélection camerounaise a embarqué dans un bus pour faire le tour de la ville.

