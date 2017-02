Nigeria: les spéculations sur l'état de santé du président Buhari vont bon train

Combien de temps les autorités nigérianes pourront-elles garder secrète la nature exacte de la maladie dont souffre Muhammadu Buhari ? Cette question brûle toutes les lèvres dans le pays. Agé de 74 ans, le président nigérian est toujours au Royaume-Uni pour raisons médicales, laissant le champ libre aux pires rumeurs. Il devait initialement reprendre le travail dans la matinée de lundi à Abuja, la capitale administrative. Mais dimanche soir, son cabinet annonçait qu'il resterait à Londres sur recommandation de ses médecins.

Mardi, en séance plénière, les sénateurs ont officiellement pris acte de la demande d'extension du congé du président Muhammadu Buhari. De fait, ils ont validé la prolongation de l'intérim assuré par le vice-président Yemi Osinbajo. Ce dernier multiplie les sorties publiques depuis le 19 janvier. Son objectif : montrer qu'il y a bien toujours un chef à la tête de l'Etat.

Pourtant, les spéculations continuent autour de la santé du président Buhari. Aucune date n’est prévue pour son retour à Abuja. Aucune information n'a filtré sur la nature des examens subis. Alors l'opposition notamment s'interroge à haute voix. Dans une déclaration au journal The Punch, Adedayo Adeyeye, le porte-parole du Parti démocratique populaire, réclame davantage de transparence.

Du côté de la présidence, on insiste sur le fait que le pouvoir n'est pas vacant. Car de nombreux parallèles sont faits avec la longue maladie du président Umaru Yar'Adua encore dans toutes les mémoires. Son hospitalisation en Arabie saoudite fin 2009 avait déclenché des mois d'incertitude politique. Sa mort en 2010 avait finalement porté au pouvoir son vice-président, Goodluck Jonathan. Plus le séjour de Muhammadu Buhari va durer en Angleterre, et plus la pression va se resserrer autour de son bulletin de santé.