Sénégal: l’opérateur téléphonique Tigo racheté par Wari

Le deuxième opérateur téléphonique du Sénégal, Tigo, compagnie basée au Luxembourg active dans plusieurs pays africains, vient d'être racheté par Wari, la grande société sénégalaise de transfert d'argent. Une opération assez exceptionnelle annoncée par les deux groupes dans un communiqué conjoint.

Les deux parties ont présenté ce rachat comme une « synergie » qui permettra le développement de nouveaux services et donnera naissance à un opérateur téléphonique plus fort et 100% sénégalais.

Basée au Luxembourg, l'entreprise de télécommunication Millicom est active dans plusieurs pays africains au travers de sa marque commerciale Tigo. Au Sénégal, sa filiale est devenue le deuxième opérateur mobile, mais très loin derrière Orange.

A l'origine de l'acquisition de Tigo Sénégal, il y a Wari, plateforme digitale de services financiers bien connue des Sénégalais, qui l'utilisent pour transférer de l'argent ou payer leurs factures.

Cette société sénégalaise devient donc la première entreprise nationale à racheter une filiale d'un acteur international des télécoms.

Le Sénégal a connu ces dernières années plusieurs mouvements de boycott de l'opérateur téléphonique Orange, accusé de proposer des tarifs trop élevés au regard du niveau de vie de la population.

Selon l'association des utilisateurs des TIC au Sénégal, l'acquisition pourrait donc permettre à Tigo de séduire de nouveaux clients pour des raisons de patriotisme, à la condition cependant que la qualité des services s'améliore, notamment en matière d'offres commerciales.