Bénin: l'espace public aménagé pour la prière de rue à Cotonou

Au Bénin, la prière des musulmans a eu lieu tout à fait normalement vendredi. Le gouvernement l'avait dans un premier temps interdit dans les rues ou sur les trottoirs jouxtant les mosquées parce qu'il veut libérer les espaces publics. Face à la levée de boucliers, le président Patrice Talon a reçu les dignitaires islamiques samedi dernier. Il a finalement autorisé la prière à titre exceptionnel et promis l'aide de l'Etat pour construire des lieux de culte. RFI s'est rendue à la mosquée de la place Bulgarie, en plein centre de Cotonou.

Il est 13h30, l'heure de la prière. La mosquée n'est pas assez grande pour accueillir tous les fidèles, beaucoup sont restés dehors, sur de grandes nattes ou leur tapis. D'habitude la voie adjacente, en terre, est barrée, occupée sur toute sa largeur. Ce vendredi, des barrières délimitent un périmètre de chaque côté. « Aujourd'hui, pour être conforme à la décision du gouvernement, on a essayé de trouver une solution, on laissé un peu de passage, explique Lawal Fafana, l'un des imams. On a fait ça parce que nous aussi on a de la bonne volonté et nous voulons encourager le gouvernement pour le bien-être de la population. Mais seulement je demande au gouvernement de ne pas dépasser les limites. »

«On devait en amont discuter avec la communauté islamique», regrette ce fidèle

Les fidèles pensent que le gouvernement aurait dû discuter en amont avec la communauté musulmane. Pour Yaya, elles ont créé un problème. « L'histoire de l'occupation de l'espace pour la religion, on fait à peine une réunion et c'est fini. C'est pas le problème de la religion qui nous préoccupe dans ce pays. Nous n'avons pas ce problème. Cela n'a jamais dérangé personne, nous n'avons jamais eu de conflits. C'est un faux problème. »

La prière dure dix minutes. Dès qu'elle se termine, les fidèles s'en vont. Les barrières et les nattes installées par les jeunes assistants de la mosquée 1h plus tôt sont retirées.