Nigeria: qui est Yemi Osinbajo, intérim du président Buhari?

Nul ne sait combien de temps va durer le congé pour raison de santé du président Muhammadu Buhari. Le chef de l'Etat nigérian est toujours au Royaume-Uni en attente des résultats de ses bilans de santé. Comme le prévoit la Constitution, c'est le vice-président qui devient chef de l'Etat lorsque le titulaire est empêché. Muhammadu Buhari est le premier président au Nigeria à transmettre de son plein gré le témoin à son adjoint. A bientôt 60 ans, Yemi Osinbajo est propulsé sur le devant de la scène. Portrait du commandant en chef par intérim du Nigeria.

Yemi Osinbajo était en visite officielle vendredi dans le delta du Niger. Depuis le 19 janvier, il est scruté à chacun de ses pas. Désormais à la barre, le président intérimaire doit mener une barque dans un contexte de récession économique. De multiples foyers de tensions s'ajoutent aussi et compliquent la gouvernance d'une nation de plus de 180 millions d'habitants.

Originaire du sud-ouest du Nigeria, Yemi Osinbajo a mené une longue carrière d'avocat. En parallèle, il était également professeur de droit à l'université de Lagos. Pendant près de huit ans, il a endossé la responsabilité politique de la justice toujours dans l'Etat de Lagos.

Yemi Osinbajo est l'un des auteurs du manifeste du congrès des progressistes en 2013. Ce programme politique a servi de base à l'élection de Muhammadu Buhari en 2015. Ce dernier l'a choisi comme colistier pour cette contribution.

Sa religion chrétienne a été aussi un plus dans son profil. Selon une règle non écrite au Nigeria, tout couple président-vice président doit associer un musulman et un chrétien. D'ailleurs, Yemi Osinbajo est toujours pasteur évangélique. Mais pas sûr qu'il ait encore le temps de diriger le service de son église.

