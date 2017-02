En RDC, nouveau décompte macabre en cours dans le Kasaï central

Depuis juillet dernier, cette région connait une flambée de violences. Plus de 60 membres de la milice locale de Kamwina Nsapu ont été tués par l'armée congolaise vendredi 10 février dans la ville de Tshimbulu, selon des membres de la société civile et des habitants de Tshimbulu, joints sur place. Ce bilan n'a cependant pas pu être confirmé par les autorités congolaises, restées injoignables sur le sujet.

C'est vers 5h du matin que les affrontements ont commencé. 300 miliciens venus de différents villages ont tenté une incursion dans la ville de Tshimbulu.

Armés, comme toujours, de fusils de chasse de fabrication locale, de bâtons aux pouvoirs magiques et de machettes, certains portaient aussi un bandeau rouge autour de la tête ou de la taille, racontent des témoins.

Leur revendication depuis des mois ? Venger la mort de leur chef traditionnel Kamwina Nsapu tué en août dernier par les forces de l'ordre. Mais aussi chasser le régime en place, illégitime selon eux.

En face, les forces de l'armée congolaises ont immédiatement tiré à la kalachnikov mais aussi au lance-roquettes, rapportent des témoins joints sur place. Les tirs ont duré jusque presque 15h. Résultat : un carnage. Entre 60 et 75 miliciens tués, selon les sources, et deux militaires blessés.

La veille déjà, une quinzaine de miliciens avait été dispersée à coup de tirs à l'arme lourde. Bilan six morts, dont une fille de 14 ans. Ce décompte n'a pas pu être confirmé par les autorités sur place restées injoignables aujourd'hui.

Seule certitude, les habitants décrivent un climat de peur dans une ville régulièrement témoins de ce type d'affrontements. Et où, depuis plus d'un mois, il n'y a plus aucun représentant de l'Etat : ni maire, ni administrateur du territoire.