RDC: affrontements entre la secte Bundu dia Kongo et la police à Kinshasa

L’assaut a été donné ce mardi matin à Kinshasa lors d’une opération de police contre le domicile du chef de la secte Bundu dia Kongo, un groupe mystique sécessionniste, accusé par les autorités de troubles dans l’ouest du pays. Dans des vidéos diffusées sur Internet récemment, ce chef de la secte appelait à l’insurrection contre le pouvoir du président Kabila. A la mi-journée ce mardi, des affrontements avaient encore lieu entre les adeptes de la secte et la police.

La situation était encore très tendue à la mi-journée puisque qu’on annonçait une attaque de la police. C’est du moins ce que croyaient les adeptes de la secte qui ont été jusqu’à monter des barricades. Des barricades notamment aux alentours du domicile du chef de la secte Bundu dia Kongo. Cinq voitures, au moins, ont été brûlées.

De nombreux adeptes sont dans cette résidence mais on ne sait pas si le leader Muanda Nsemi est également à l'intérieur ou pas. Les fidèles refusent de le dire. Ceux-ci sont à l’intérieur, encore en train de prier, et à l’extérieur, positionnés autour de la résidence pour surveiller la police, qui elle, fait un blocus sur les différents axes qui mènent à ce bâtiment.

A l’intérieur de la résidence, il y a des blessés, également des morts. On a pu compter trois corps de personnes visiblement décédées, faute de soins. Un infirmier est présent mais sans le matériel nécessaire, notamment pour traiter les hémorragies. Il y a plusieurs blessés en tout cas dans la résidence, victimes notamment de blessures aux jambes et aux bras. A l’heure actuelle le CICR, la Croix Rouge, essaie de parvenir jusqu’à la résidence pour pouvoir les évacuer. Les fidèles parlent d’une quatrième personne décédée. Une information qui n’a, pour le moment pas pu être vérifiée.

L'attaque a commencé hier soir et il y a eu à nouveau des tirs cette nuit. La situation était toujours tendue à la mi-journée. Les voisins de la résidence suivent avec anxiété les événements. Ils ne comprennent pas bien ce que font les membres de la secte et quelles sont leurs revendications. La population aux alentours est donc un peu spectatrice de cet affrontement entre la police et les adeptes de Bundu dia Kongo.