Le colonel Marcel Ntsourou est décédé à Brazzaville

Au Congo-Brazzaville, l'ancien numéro 2 des services de renseignements, le colonel Marcel Ntsourou, est mort ce vendredi 17 février à l'hôpital central des armées de Brazzaville où il a été conduit d'urgence après avoir été victime d'un malaise dans sa cellule. Il purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité depuis deux ans et demi.

Au départ, une rumeur, qui s’est répandue à travers Brazzaville comme une traînée de poudre. La nouvelle de la mort du colonel Marcel Ntsourou a été confirmée à RFI par un de ses avocats, maître Eric Yvon Ibouanga. De source hospitalière, l’ancien numéro 2 des services de renseignements a été victime ce vendredi à 11h dans sa cellule.

Il a ensuite été conduit à l’hôpital central des armées Pierre Mobengo où il a été examiné. Selon le directeur central du service de santé des armées, le corps du colonel Marcel Ntsourou ne présentait aucune lésion externe apparente. Cliniquement, son décès a été constaté suite à un arrêt cardio-respiratoire.

Le procureur de la République André Ngakala Oko a ordonné à la police judiciaire d’ouvrir une enquête et de procéder, notamment dans l’immédiat, à l’audition de Franck Mbani, le neveu du colonel Marcel Ntsourou, qui partageait lui une même cellule depuis plus d’un an.

Ancien secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité, tombé en disgrâce après sa mise en cause dans l’affaire des explosions meurtrières de mars 2012, Marcel Ntsourou purgeait depuis septembre 2014 une peine d’emprisonnement à perpétuité. Il avait été arrêté après des affrontements en plein centre-ville entre ses éléments et l’armée.