La Gambie célèbre son indépendance et le début d'une nouvelle ère

Ce samedi 18 février, 52e anniversaire de l'indépendance, est un jour d’Histoire pour la Gambie. Une cérémonie officielle et populaire, en présence de chefs d'Etat, est prévue dès ce matin à Banjul. Elle va saluer, à cette occasion, la prise de fonction du président Adama Barrow. Samedi soir, un premier hôte de marque est arrivé dans la capitale gambienne : le président sénégalais Macky Sall, invité d'honneur de ces célébrations. Cette journée marque aussi le lancement de la nouvelle Gambie voulue par le président et où la population attend que les promesses deviennent désormais réalité.

Tous les acteurs de cette fête de l'indépendance, notamment l'armée, répètent depuis trois jours pour que la réussite soit totale. Le président Barrow veut une cérémonie officielle, mais dans le même temps populaire dans un stade plein et sécurisé par la Cédéao. Car Yahya Jammeh avait délaissé cette date historique et préférait célébrer chaque 22 juillet sa prise du pouvoir.

A 10h heure locale, Adama Barrow va à nouveau prêter serment - il l'a déjà fait en catimini à Dakar en janvier - devant le peuple donc et une rangée de chefs d'Etat de la sous-région. Coups de canon, lâché de colombes, l'hymne national joué à trois reprises et le défilé militaire seront les temps forts de cette célébration nationale qui sera conclue par le traditionnel discours du chef de l'Etat.

Dans l'après-midi, toujours au stade de l'Indépendance, un grand concert mêlant tradition et nouvelle génération viendra conclure cette journée qui marque le lancement de cette nouvelle Gambie voulue par le président Barrow. Une Gambie plus libre, plus juste, plus démocratique.

« Voilà la nouvelle Gambie »

Si la fête et la liesse sont bien évidemment au rendez-vous, les Gambiens, notamment les jeunes regardent déjà vers l'avenir. Maba, 31 ans, diplômé en droit mais serveur, a de l'espoir. « Tous les Gambiens ont attendu ce jour. Avec l'administration Barrow et ce gouvernement, je pense que l'on va voir les choses changer. Nous sommes optimistes, le futur va être meilleur », croit-il.

Mariama a 22 ans. Elle est née lorsque Yahya Jammeh a pris le pouvoir. Son souhait : que l'économie se redresse pour stopper les vagues d'immigration. « Je leur souhaite bonne chance pour changer beaucoup de choses dans notre pays. Par exemple que les jeunes aient de bon business ici en Gambie plutôt que de partir en Europe », souligne-t-elle.

A 29 ans, Lamine ne souhaite qu'une chose : qu'Adama Barrow respecte ses engagements pour que personne ne soit tenter de reprendre le pouvoir par la force. « On a notre indépendance, on a notre démocratie, nous ne tolérerons pas que quelqu'un écrase la Gambie à nouveau. C'est terminé et définitivement terminé. Voilà la nouvelle Gambie et ce sera la nouvelle Gambie pour toujours », affirme-t-il.

Adama, petite quarantaine, chauffeur de taxi, souhaite que son pays soit réuni. « Une Gambie, un peuple, pas de communautarisme. Nous sommes une grande famille, j'en suis certain, ils vont mettre tout ça en œuvre, nous avons beaucoup d'espoir », explique-t-il.

