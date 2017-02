Grève des enseignants en Guinée: toujours pas d'accord en vue

En Guinée, après une journée entière de réunion, les syndicats d'enseignants et le gouvernement n'ont toujours pas trouvé d'accord. Les négociations ont duré jusqu'à tard dans la soirée samedi et reprendront ce dimanche 19 février à 11h TU. La crise sociale n'est donc toujours désamorcée. Depuis deux semaines, les élèves n'ont pas eu cours et les enseignants sont en grève. Même si certains points d'accord ont été trouvés, d'autres coincent toujours.

Il y a d'abord l'intégration des contractuels dans la fonction publique réclamée par les grévistes, et il y a surtout la question des salaires. Aboubacar Soumah est adjoint du SLECG, le syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée. « Suite à l’application de la nouvelle grille indiciaire, on s’attendait à des salaires améliorés. Pour certains ça a baissé, pour d’autres c’est resté stagnant, explique-t-il. Les techniciens de la fonction publique ne reconnaissent pas qu’il y a eu rétrogradation. Nous nous avons dit qu'il y a rétrogradation, parce que tout ce qui était au plafond dans l’ancienne grille indiciaire, à 7,12, sont maintenant à 5,12. Et ceux qui étaient à 5,12 sont maintenant à 3,12. Quand il y a rétrogradation, il y a baisse de salaire. »

« Faux » répond Albert Damantang Camara, le porte-parole du gouvernement. La nouvelle grille est appliquée depuis novembre 2016 et les salaires n'ont pas bougé. « Justement, nous avons demandé des fiches de paie, d’avant et d’après la transition sur lesquelles il y aurait une baisse de salaire. Pour le moment, nous n’en avons pas obtenu, justifie-t-il. Mais nous avons dit qu’on ne peut rien exclure et que dès le moment où la preuve sera apportée, le fonctionnaire en question sera rétabli dans sa paye telle qu’elle existait. Il est vrai que certains ont eu des augmentations, mais il n’y a pas eu de baisse avérée au moment où nous parlons. »

Selon les autorités, une commission a été mise en place pour corriger les anomalies de cette nouvelle grille.