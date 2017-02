RDC: pour le gouvernement, la vidéo du massacre au Kasaï est un «montage»

Une vidéo d'un peu plus de sept minutes montre des soldats congolais en train de commettre des exactions contre des civils. Ces images auraient été tournées lors d'affrontements entre l'armée congolaise et la rébellion Kamuina Nsapu dans le sud de la province du Kasaï-Central. Elle a été diffusée sur les réseaux sociaux. Samedi 18 février, le gouvernement congolais a qualifié cette vidéo de « montage ».

Massivement diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo fait froid dans le dos. On y voit un peloton des forces armées congolaises ouvrir le feu sur un groupe d'hommes. Le feu cesse puis les soldats s'avancent et achèvent plusieurs personnes gisant au sol et insultent les cadavres. Des images que Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement qualifie de « montage » même s'il ne nie pas que des « abus » ont été commis de la part des forces de sécurité.