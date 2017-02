Sénégal-Gambie: Macky Sall et Adama Barrow renouent des liens historiques

L'ère Yahya Jammeh semble définitivement terminée en Gambie. Samedi 18 février, le pays a célébré les 52 ans de son indépendance mais surtout la prise de fonction devant le peuple d'Adama Barrow, un président rassembleur fêté comme jamais au Stade de l'indépendance. Un président très proche de son homologue sénégalais Macky Sall. Et cette cérémonie a également définitivement rapproché les deux pays divisés durant l'ère Yahya Jammeh.

Standing ovation. Macky Sall ne s'attendait sans doute pas à un tel accueil. Le président a tenté depuis 2012, sans succès, d'apaiser les tensions avec Yahya Jammeh. Venu 3 fois à Banjul, ce 4e voyage a donc été le bon, celui qui retisse les liens historiques entre les deux pays. Deux pays mais une seule famille, a rappelé Macky Sall, unique invité à prononcer un discours.

« Nous sommes inséparables car nous partageons les mêmes valeurs, le même mode de vie, a déclaré Macky Sall. Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes une famille et ce que nous voulons c'est la paix et l'harmonie. »

Adama Barrow, accueilli à Dakar, appuyé par les forces sénégalaises de la Cédéao pour reprendre le pouvoir, sait ce qu'il doit à Macky Sall. Son but désormais : que toutes les facettes de cette relation séculaire soient relancées.

« Ma gratitude pour mon invité le président Macky Sall de la République du Sénégal, a dit Adama Barrow. Nous sommes le même peuple, nous voulons que les relations entre nos deux pays deviennent un modèle en Afrique. »

Premier objectif affiché par les présidents Sall et Barrow : relancer au plus vite le projet de pont entre les deux Etats, un projet qui nom très simple, le pont Sénégambia.