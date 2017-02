Somalie: le président Farmajo a prêté serment et promet sécurité et dignité

Mohamed Abdullahi Farmajo est devenu officiellement le neuvième président somalien. Il a prêté serment ce midi dans un hangar aménagé à l'aéroport de Mogadiscio. Les présidents kényan, Uhuru Kenyatta, djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh, ainsi que le Premier rministre éthiopien Halemariam Desalegn ont assisté à la cérémonie. Mohamed Abdullahi Farmajo a promis de rétablir la sécurité et de rassembler les Somaliens.

Le président Mohamed Abdullahi Farmajo a prêté serment à la tribune, entouré de ses deux prédécesseurs, Cheikh Charif Cheikh Ahmed et Hassan Cheikh Mohamud. Image rare d'une classe politique rassemblée ; mais image trompeuse tant le pays reste divisé.

Dans son discours le neuvième président somalien ne s'y est d'ailleurs pas trompé, promettant de rassembler et de réconcilier les Somaliens. « Le temps des divisions est terminé », a-t-il déclaré, promettant de restaurer la dignité de la population.

La priorité est surtout à la sécurité nationale. Farmajo veut reconstruire l'armée et poursuivre la lutte contre les jihadistes shebabs. Et pour cela, il entend poursuivre la coopération avec les pays voisins et l'Amisom, la force africaine de paix. Nous vous soutiendrons, ont lancé à la tribune successivement les présidents kényan, djiboutien et le Premier ministre éthiopien. « Les shebabs ont tué 900 personnes en 2016, mais ils ne peuvent pas s'opposer à douze millions de Somaliens », a conclu le nouveau chef de l'Etat.

