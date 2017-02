Mali: pourquoi le roi du Maroc Mohammed VI a-t-il annulé son déplacement?

Le roi du Maroc devait effectuer à compter de mercredi 22 février l'étape malienne de son périple africain. Mais Mohammed VI a annulé sa visite. Aucune raison officielle, mais des éléments d'analyses.

Le président malien IBK malade et indisponible pour recevoir le roi du Maroc comme le disent certains ? Faux. Le chef de l'Etat malien a dirigé lui-même mercredi le Conseil des ministres, sans oublier que la veille, il recevait un diplomate américain au palais présidentiel. Alors, problème de sécurité ? Très peu de personnes avancent cette raison.

Si le roi plutôt très populaire à Bamako n'est plus arrivé, c'est peut-être à cause « de l'activisme » de l'Algérie au Mali à la veille de l'arrivée de Mohammed VI, affirment plusieurs certaines sources. Le grand voisin du Mali travaille à occulter la visite du souverain marocain, ajoutent les mêmes sources.

Le dossier du Polisario revient également sur la table dans certains milieux pour expliquer l'annulation de cette visite tant attendue. Officiellement, le Mali fait partie des pays qui reconnaissent ce mouvement indépendantiste soutenue par l’Algérie. Mais Rabat espérait voir concrètement se réaliser le rééquilibrage annoncé des relations du Mali avec deux pays, l’Algérie et le Maroc.

Mais au Mali on tient à dédramatiser. « Nos relations avec Rabat sont très bonnes et nous voulons les renforcer », explique un diplomate malien qui rappelle que « le Maroc vient d'offrir au Mali l'une des cliniques les plus modernes de la sous-région ». Il était prévu que Mohammed VI inaugure l'ouvrage.