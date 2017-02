Djibouti: manifestation à Paris d’opposants en exil en France

La visite, en France, du président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, attendu mardi 28 février, dans la capitale française, est d’ores et déjà très critiquée. C'est sa première visite depuis dix ans. Les opposants djiboutiens, en exil en France, manifestent, ce samedi 25 février, à Paris pour interpeller le président français, François Hollande.

Les opposants djiboutiens veulent adresser un message au chef de l'Etat français, François Hollande, qui s’apprête à recevoir son homologue djiboutien Ismaïl Omar Guelleh. Joint par RFI, Maki Houmed Gaba, représentant en France de l’Union pour le Salut National (USN), demande au président français de reconnaître que les droits de l'opposition sont bafoués à Djibouti.

« Nous lui disons : vous allez recevoir Ismaïl Omar Guelleh, ce qui est une mauvaise opération puisque Omar Guelleh a une politique antidémocratique dans son pays. Aucune opposition à Djibouti ne peut fonctionner. La société civile, les opposants… à Djibouti, pratiquement tout le monde est sous surveillance. Djibouti est un pays complètement fermé à la liberté, à la démocratie, aux élections », rappelle-t-il avant de préciser sa demande.

« Ce que nous disons à Monsieur François Hollande c’est que Djibouti, représente, évidemment, un intérêt majeur et stratégique pour la France, avec le passage maritime et... la piraterie [qui] est surveillée. Nous comprenons donc que François Hollande ait besoin que la France – partenaire historique de Djibouti – soit toujours présente et il est normal que la France soit présente. Néanmoins, la France a tout à fait la possibilité de conseiller son partenaire djiboutien pour qu’il ne favorise pas uniquement son clan et qu’il n’interdise pas la démocratie à Djibouti », a appelé Maki Houmed Gaba, représentant en France de l’USN.