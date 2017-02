RDC: Radio Okapi fête ses 15 ans

Radio Okapi produit des émissions, des journaux parlés en cinq langues : quatre langues locales et la langue française. C’est la première spécificité de Radio Okapi. Et la deuxième (spécificité), c’est cette plateforme où les gens peuvent s’informer : Radio Okapi couvre toute la RDC avec des journalistes dans tous les coins et recoins du pays