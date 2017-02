Le ministre français de la Défense achève au Tchad sa tournée d'adieux au Sahel

Le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian achève ce dimanche soir à Faya- Largeau dans le nord du Tchad sa tournée d'adieux au Sahel. Après Bamako, Gao et samedi soir Niamey, le ministre a été reçu ce matin à Ndjamena par le président Idriss Déby Itno.

Il y a eu de l’émotion dans cette dernière rencontre entre Jean-Yves Le Drian et le président tchadien Idriss Déby.

« Si vous n’étiez pas intervenu au Mali, en 2013, personne ne sait ce que serait devenue la région », assure-t-on à la présidence du Tchad.

Jean-Yves Le Drian, de son côté, sait ce que l’armée française doit au Tchad. Sans les soldats tchadiens, la conquête des Ifoghas n’aurait pas été possible et le Tchad joue encore un rôle très important au sein de la Minusma, dans le nord du Mali.

Politiquement, Idriss Déby « a pris du poids sur la scène internationale, depuis quatre ans », concède-t-on dans l’entourage du ministre français. Il a participé aussi dans la crise en RCA.

Dans la région, des inquiétudes commencent à poindre quant à l’avenir du dispositif Barkhane, après l’élection présidentielle en France.

« Nos interlocuteurs voudraient que ça continue dans le même climat de confiance », souligne-t-on dans l’entourage du ministre.

« Au Sahel, il faut faire preuve de patience. La régionalisation, mais aussi la lutte contre le terrorisme, fut la grande avancée de Barkhane. Il faudra partir quand la mission sera terminée, c’est-à-dire quand les pays du G5 assureront leur propre sécurité, et non au gré des humeurs des uns ou des autres. Mais à ce stade, personne ne semble remettre en cause le bien-fondé de l’opération », rappelle-t-on à la Défense.

Jean-Yves Le Drian était, samedi, à Niamey, au Niger. Il y a annoncé notamment le déploiement temporaire d'un groupe d'appui opérationnel de 80 hommes à Tillabéry. Dans cette région, l'armée nigérienne a subi une nouvelle attaque, la semaine dernière, dont le bilan s'est alourdi, ce dimanche matin, à 16 morts après le décès d'un militaire nigérien qui avait été blessé dans les affrontements.