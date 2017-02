Burkina Faso: les problèmes de cœur de Djibrill Bassolé inquiètent ses partisans

Djibrill Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré souffrirait du cœur. Emprisonné à la Maison d'arrêt de Ouagadougou pour son implication présumée dans la tentative de coup d'Etat de septembre 2015, Djibrill Bassolé s'est rendu lundi à la clinique du cœur de Ouagadougou pour y subir des examens. Il y avait été une première fois fin janvier pour 24h avant de regagner sa cellule. Ses partisans exigent sa mise en liberté provisoire afin qu'il puisse se soigner convenablement.

Ses amis et ses partisans sont inquiets. Djibrill Bassolé souffre du cœur et ils redoutent que son état de santé se détériore. Samedi dernier, l'ancien ministre des Affaires étrangères avait préféré annuler les visites qu'il reçoit à la Maca, la maison d'arrêt et de correction des armées, afin de se reposer.

L'un de ses amis affirme même qu'il aurait fait un malaise, la veille. L'ancien ministre a demandé la possibilité d'aller voir son cardiologue, ce qu'il a pu faire ce lundi en milieu de journée en compagnie du médecin de la pison. Il a ensuite regagné sa cellule.

Le 23 janvier dernier déjà, il avait brièvement quitté la prison pour des examens cardiaques. Pourtant, les partisans de l'ancien ministre affirment que la justice s'obstine à l'empêcher de se faire soigner, ce que le procureur militaire dément formellement.

Selon lui, la justice et l'administration pénitentiaire font ce qu'il faut pour qu'il se maintienne en bonne santé. Les militants de la Nouvelle alliance du Faso (Nafa), le parti fondé par Djibrill Bassolé, exigent sa remise en liberté immédiate afin qu'il puisse partir se faire soigner à l'étranger. Djibrill Bassolé est détenu depuis octobre 2015.