Maroc: un léger retour des touristes en 2016

Le tourisme au Maroc a subi moins fortement la désaffection liée aux attentats que la Tunisie ou l'Egypte. En 2016 les touristes étaient légèrement plus nombreux qu'en 2015, dépassant les 10 millions d'arrivées.

L'année dernière, 10 300 000 touristes ont visité le Maroc, rapportant près de 6 milliards d'euros. La dernière attaque terroriste remonte à 2011 et les autorités ont renforcé sensiblement les mesures de sécurité. L'enjeu est d'importance car le tourisme représente 10% du PIB marocain et c'est le 2eme employeur du pays.

Les Français sont toujours et de loin les plus nombreux suivis par les Espagnols. Dans l'avenir, le Maroc table sur un essor du nombre des touristes en provenance de Chine et de Russie qui ne représentent encore qu'une centaine de milliers de touristes par an.

La suppression des visas pour les Chinois en juin dernier est un signe dans leur direction et il semble porter ses fruits. Toutefois la conjoncture défavorable à d'ores et déjà amené le Maroc à renoncer à son objectif inatteignable de 20 millions de touristes en 2020.

D'autant plus que près de la moitié des touristes venus de France ou d’Espagne sont originaires du Maroc ou des Marocains résidant à l'étranger, comptabilisés comme touristes.