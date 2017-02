Burkina Faso: des dons grâce aux réseaux sociaux aident les plus démunis

Au Burkina Faso, des jeunes utilisent les réseaux sociaux pour apporter un soutien aux personnes en difficulté. A travers des opérations de collecte d’argent ou de matériel, ces jeunes aident des pauvres à se prendre en charge sur le plan sanitaire. Leur dernière opération a permis de collecter plusieurs couveuses pour les hôpitaux publics du pays.

De notre correspondant à Ouagadougou,

Ces opérations de soutien ou d’aide aux personnes en détresse sont nées du fait que de plus en plus de personnes lancent des SOS à travers les journaux et les médias. Il ne se passe pas de mois sans qu’un journal de la capitale ne reçoive une famille venue demander de l’aide aux populations. Généralement, ce sont des cas de maladies qui nécessitent des prises en charge dans des centres spécialisés ou qui demandent beaucoup d’argent, des sommes qui sont hors de portée des plus démunis.



Volonté de transparence

Les jeunes laissent tout simplement parler leur cœur lorsqu’ils choisissent d’aider une famille. Quand ils aperçoivent un cas publié sur les réseaux, ils entrent en contact avec les parents de la personne à soigner et essaient de comprendre au mieux la situation. A la suite de différents entretiens, après avoir vu le malade et la situation économique des parents, ils lancent les opérations de don. Il arrive également que certaines familles les contactent directement pour présenter leur cas.

Les collectes sont faites à travers les systèmes de transfert mis en place par les réseaux de téléphonie mobile et par virement bancaire. Chaque volontaire contribue en fonction de ses possibilités. Les jeunes acteurs font régulièrement des publications sur les réseaux sociaux pour informer l’opinion sur les montants reçus. Même dans les cas où certaines personnes préfèrent garder l’anonymat, leur contribution est publiée sans leur nom : transparence oblige. Et lorsque le montant recherché est atteint, ces jeunes procèdent à la remise de l’argent aux parents ou aux responsables des hôpitaux concernés par les prises en charge.

Huit couveuses pour les hôpitaux publics

L’une des dernières opérations de collecte est celle lancée pour l’achat de couveuse pour les hôpitaux publics. Acheter six couveuses pour les enfants qui viennent au monde prématurément, c’est le défi que se sont lancés ces jeunes Burkinabès sur le réseau social Facebook.

Ce projet a vu le jour après le décès malheureux de jumeaux nés prématurément. Quand les jeunes ont eu vent des difficultés de la famille à trouver des couveuses pour les jumeaux, ils ont fait pratiquement le tour de tous les grands centres hospitaliers publics. Aucune couveuse n’était disponible. Les enfants n’ont pas survécu. Les jeunes ont alors décidé de trouver des couveuses pour les hôpitaux publics. Aujourd’hui, la collecte a permis d’obtenir huit couveuses et une banque s’est engagée à en fournir cinq de plus.