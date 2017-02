RDC: la dépouille d'Etienne Tshisekedi bientôt rapatriée de Belgique

Un mois après la mort d'Etienne Tshisekedi en Belgique, un accord sur son inhumation a été trouvé. La famille de l'opposant historique congolais annonce que son corps sera rapatrié vers Kinshasa le samedi 11 mars.

L'opposant historique Etienne Tshisekedi est mort à Bruxelles le 1er février dernier à l'âge de 84 ans. Sa dépouille mortelle sera finalement rapatriée le 11 mars au terme d'un accord trouvé pour l'inhumation, explique à RFI Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba, frère d'Etienne Tshisekedi :

« Le samedi 11 mars, c’est le jour désigné pour ramener le corps par avion jusqu’à Kinshasa. Et là-bas, sur place, ce qui sera organisé, on n’a pas encore tous les détails. Il y aura d’abord l’exposition, peut-être au Palais du peuple, avant l’inhumation. Nous nous sommes concertés pour accepter le site désigné par monsieur Kimbuta, le gouverneur de la ville. Nous avions désigné d’autres sites, qu’ils n’ont pas acceptés, ils ont rejeté. Celui-là nous l’avons accepté après beaucoup de discussions. Finalement, nous avons dit 'nous prenons cela parce que c’est pour un temps, c’est provisoire'. Après, nous pensons trouver un site plus définitif, où nous allons construire un mausolée ».