RDC: le cimetière de la Gombe se prépare à accueillir la dépouille de Tshisekedi

Il aura fallu attendre un mois. Trente jours après la mort d'Etienne Tshisekedi en Belgique, un accord sur son inhumation a finalement été trouvé. La famille de l'opposant historique congolais a annoncé que son corps serait rapatrié à Kinshasa le samedi 11 mars. Et coïncidence ou non, au cimetière de la Gombe, en plein centre-ville, où doit être inhumé l'opposant historique, les travaux ont justement démarré mardi. Reportage.

A genoux, deux ouvriers étalent une épaisse couche de ciment sur le sol. Un peu plus loin une bétonnière déverse une nouvelle cargaison dans une brouette. Depuis le matin, ils sont une vingtaine à pied d'œuvre sur le futur site du tombeau d'Etienne Tshisekedi.

Un grand trou rectangulaire a déjà été creusé dans la terre. « La place de la tombe est ici, explique Ibrahim Tarhini, l'un des architectes du chantier. Tout autour, on va faire l’escalier avec du marbre et des décorations. On travaille jour et nuit pour terminer dans dix jours. »

Dix ou 15 jours a déjà prévenu l'entreprise suivant les aléas de la pluie. Dans l'immédiat le futur tombeau ressemble encore à un terrain vague en chantier. Un petit bureau du ministère de l'Intérieur doit être rasé, deux arbres coupés et l'ensemble du terrain de 14 m de large sur 42 m de long, en retrait du boulevard central de Kinshasa, nettoyé.

Mais les autorités de la ville semblent vouloir être prêtes pour le 11 mars, la date choisie par la famille, même si mardi soir le gouvernement disait n'avoir pas encore reçu de notification officielle ni discuté de la suite des détails techniques pour accueillir la dépouille mortelle du plus grand opposant du pays.