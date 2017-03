Sénégal: «Youri ne dort pas», l’exposition du photographe Youri Lenquette

« Youri ne dort pas ». C'est le titre d’une exposition de photographies qui vient de s’ouvrir pour deux mois (du 1er mars au 29 avril) à Dakar. Le Youri en question, c’est Youri Lenquette. Ce nom ne vous dit peut être rien, pourtant tout le monde a déjà vu certaines de ses photos : Youssou N’dour, Tiken Jah Fakoly, Cesaria Evora, Buena Vista Social Club, Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana. La liste est longue, Youri Lenquette illustre depuis 30 ans les disques de nombreuses célébrités de la musique. Ses photos sont exposées à Dakar, mais aussi tout un ensemble de clichés d’anonymes pris la nuit sur le continent africain.

Un vernissage bien évidemment en musique avec un concert du groupe Takeifa. Au milieu des clichés de stars, des images de carnaval en Guinée Bissau, des danseurs déchaînés à Abidjan, de marchés à Conakry ou Bamako. Youri Lenquette aime la nuit : « Désolé, on fait effectivement son meilleur jogging à 8h00 le matin, mais par contre la meilleure musique on l’écoute plutôt à 2h00 ou à 3h00 du matin, voilà les raisons pour lesquelles je suis de la nuit. »

Commissaire de l’exposition, Vincent Bernière travaille avec Youri Lenquette depuis de nombreuses années. « Vous verrez par exemple les anciens sur leurs mobylettes, des photographies qui rappellent un peu Malick Sidibé ou Samuel Fosso. Il y a une très forte beauté plastique dans tous ses portraits. En tout cas si "Youri ne dort pas", moi je peux vous dire que Youri travaille beaucoup, nuit et jour », dit-il.

Montrer un continent africain qui bouge, connecté, jeune, festif, c’est aussi une volonté de Youri Lenquette. « On pourrait trouver que je ne parle pas de certains des graves problèmes qu’il peut y avoir en Afrique. Je pense qu’il y a beaucoup d’autres qui le font très bien et ce que j’aime sur ce continent et particulièrement au Sénégal, c’est précisément la vie, le fait que les gens aiment faire la fête, que les gens font de la bonne musique », explique le photographe.

► « Youri ne dort pas », une exposition gratuite visible à la galerie Le Manège, rue Parchappe, Dakar, jusqu’au 29 avril 2017.