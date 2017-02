Togo: Lomé proteste contre la hausse des prix des produits pétroliers

La circulation au centre-ville de Lomé était entièrement perturbée mardi 28 février jusqu'en début de soirée, les chauffeurs de taxi et conducteurs de taxi-moto ont bloqué et empêché la circulation pour protester contre la dernière augmentation des prix des produits pétroliers. Des heurts dans la ville ont fait un mort par balle et deux blessés. Cette deuxième hausse en six semaines inquiète les commerçants. Reportage.

Au marché de Hanoukopé en milieu d'après-midi, l'embouteillage sur l'avenue du Calais qui traverse le marché aux fruits grossit de plus en plus, les commerçantes rangent leurs étalages ; Abidé aussi, mais très en colère. « Comme vous le voyez, maintenant le prix du maïs va connaître une hausse, tous les produits de première nécessité vont vers une augmentation ; nous viendrons au marché, nous ne verrons pas un client parce qu'il n'y a pas d'argent ; nous avons mal, s'il vous plaît, faites quelque chose pour nous », clame-t-elle.

Angèle sa collègue, voudrait même prendre part à la protestation : « Si on savait qu'il y avait une manifestation, on ne serait pas venues au marché, nous serions toutes à cette manifestation et nous la ferions ensemble. »

Outre ces commerçantes en colère, cette hausse des prix des produits pétroliers passe mal ; les chauffeurs et les conducteurs de taxi-moto ont perturbé la circulation toute la journée, entraînant des heurts par endroits dans la ville de Lomé. « Nous ne quitterons pas ici tant que le prix du carburant ne sera pas diminué à 350 ou à 400 francs, dit l’un d’eux, c’est la raison pour laquelle nous sommes ici (…) C’est pas comme ça qu’on gouverne notre pays. »

En fin de journée, des militaires étaient visibles à la Colombe de la paix pas loin du principal camp militaire de Lomé et au carrefour du GTA à quelques mètres de la présidence de la République ; armes et bâton en mains, ils régulaient la circulation.