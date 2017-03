Le président gambien Adama Barrow accueilli en grande pompe à Dakar

C'est à Dakar qu'il avait été investi président de Gambie, à l'ambassade. C'est à Dakar qu'il entame son premier déplacement en tant que chef d'Etat. Adama Barrow a été accueilli en grande pompe par son homologue Macky Sall ce jeudi. Les deux dirigeants se donnent du « mon frère », et la lune de miel continue. Cette visite est surtout l’occasion de relancer officiellement la coopération entre les deux voisins.

Et ces relations vont repartir à toute vitesse. Adama Barrow et Macky Sall ont quitté l’aéroport en début d’après-midi en saluant depuis une grande limousine la foule venue les acclamer, des jeunes, des plus âgés, qui saluent cette réconciliation entre le Sénégal et la Gambie.

Le convoi présidentiel est ensuite parti à toute vitesse pour rejoindre le palais présidentiel en centre-ville de Dakar, car Macky Sall et Adama Barrow doivent s’entretenir et une conférence de presse doit avoir lieu dans la foulée.

Cette visite d’Etat va durer trois jours. Elle va sceller normalement les déclarations faites par les deux présidents ces dernières semaines. Après 22 ans de conflit, après 22 ans de l’ère Jammeh, les deux pays veulent des relations plus saines, autant économiques que diplomatiques ou militaires.

Visite aux chefs religieux

Les réunions de travail vont ainsi s’enchaîner avec les différents ministres concernés, notamment demain vendredi. Adama Barrow veut aussi rendre visite aux grands chefs religieux. Ce qui montre encore une fois de plus, l’état actuel des relations entre ces deux pays.

Et samedi, pour boucler ce nouveau départ, de nouveaux accords de coopération seront signés par les présidents Sall et Barrow.