Au Mali, premières conséquences du décret anti-avortement de Trump

Dire que nous n’allons plus avoir accès à ces fonds, ça va avoir un cap sur la réalisation de tous nos objectifs. Ça a une conséquence directe sur nous et surtout sur la population, qui à travers nous a accès à ces informations, a accès à ces services-là. Imaginez un peu ces 600 000 dollars qui allaient permettre à combien de jeunes filles, à combien de femmes d’avoir accès à la contraception, d’avoir accès à ces informations, d’avoir le droit et le choix de pouvoir décider de leur vie. Donc, imaginez un peu ce nombre de gens qui n’auront plus ce choix. Du coup, c’est vraiment une décision dure pour nous, c’est dur pour le monde du développement.