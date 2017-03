Tournée du Conseil de sécurité de l’ONU dans les pays touchés par Boko Haram

Les émissaires des quinze pays membres du Conseil de sécurité de l’ONU entament ce vendredi 3 mars une tournée dans les pays affectés par Boko Haram. Cette tournée débute par l’extrême nord du Cameroun. Elle devrait se poursuivre au Tchad, où la force multinationale mixte a son commandement. Puis les diplomates onusiens se rendront au Niger et au Nigeria. Cette mission du Conseil de sécurité des Nations unies intervient au moment où la crise sécuritaire posée par Boko Haram s’est transformée en une crise humanitaire inquiétante.

Sur le terrain, les diplomates onusiens auront une vision concrète de l'état de dégradation de la situation socio-économique dans le bassin du lac Tchad. A cause de l'insécurité, des milliers d'habitants ont dû fuir leurs villages, abandonner leurs activités agricoles et l'élevage, deux sources de revenus importantes. Résultat : une crise alimentaire aiguë s'installe, notamment dans le nord-est du Nigeria. Or les fonds mobilisés pour soutenir les actions des humanitaires ne sont pas suffisants.

Quelque 10,7 millions de personnes ont actuellement besoin d'une assistance dans le bassin du lac Tchad, estime Stephen O'Brien, le secrétaire général adjoint aux Affaires humanitaires, qui parle « d'une des crises humanitaires actuelles les plus graves ». Autre constat dressé par ce responsable : 80% des personnes déplacées sont toujours accueillies par des communautés locales, elles-mêmes dans une situation de pauvreté.

Cette tournée sera par ailleurs l'occasion de faire le point sur les actions militaires menées par le Commandement de la force multinationale mixte basée à N'Djamena.