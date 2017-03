L'UNDR, parti d'opposition tchadien, rejoint les rangs de l'Internationale socialiste

Le parti d'opposition tchadien UNDR de Saleh Kebzabo est désormais membre à part entière de l'Internationale socialiste. La formation en avait fait la demande il y a 5 ans. Et c'est désormais chose faite à l'occation du 25e congrès de l'Internationale socialiste qui s'achève ce samedi en Colombie.

L'IS rassemble plus de 150 partis et organisations politiques du monde entier. Pour le président de l'UNDR, Saleh Kebzabo, cette pleine adhésion va donner une plus grande aura, une meilleure chambre d'écho à son parti et à l'opposition tchadienne.