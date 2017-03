Niger: l’opposition manifeste à nouveau contre le régime

Au Niger, l’opposition était à nouveau dans la rue, samedi 4 mars, à Niamey. Des milliers de sympathisants de Hama Amadou et de Mahamane Ousmane ont manifesté pour réclamer plus de transparence dans la gestion du pays. Ils accusent le pouvoir de Niamey de dilapider les ressources du pays.

La marche pacifique a conduit les militants de la place Toumo à celle de l’Assemblée nationale. Tout au long du parcours, des slogans hostiles au régime de Niamey ont été scandés.

« Où sont passés nos 200 milliards ? », « Gouvernance liberticide », « six ans de cafouillage » ou encore « Le Niger assiégé par les forces étrangères ».

Seydou Aboubacar Tanguy ne comprend pas.

Ecoutez le reportage dans la manifestation de notre correspondant à Niamey

« Nous ne pouvons pas comprendre. Malgré toutes les richesses que possède notre pays, le peuple nigérien continue encore à croupir dans la misère. Trop c’est trop ! », s’indigne-t-il.

Le député de l’opposition, Nassirou Halidou, a épluché la presse. Selon lui, le régime comptabilise plusieurs scandales.

« Des scandales à répétition. Nous avons comptabilisé au moins 41 scandales au Niger », affirme-t-il.

A l’image du Balai citoyen burkinabè, des centaines de femmes sont munies de balais. Abiba Abdou et ses camarades entendent balayer le pouvoir.

« Le pouvoir est très sale. Le Niger est sale et on veut le balayer. Et c’est aux femmes de balayer les saletés ! », explique-t-elle.

Une absence très remarquée, au cours de ce meeting, celle de Mahamane Ousmane qui n’était pas au rendez-vous.