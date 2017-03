Inondations meurtrières au Zimbabwe: les besoins sont énormes

Depuis le mois de décembre, le Zimbabwe est durement touché par des inondations, particulièrement le sud du pays. 246 personnes ont trouvé la mort à cause de ces intempéries, selon le gouvernement. Le Zimbabwe a lancé, samedi 4 mars, un appel à la communauté internationale. Il souhaiterait 100 millions de dollars. Pour Bishow Parajuli, coordinateur du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) au Zimbabwe, les conséquences de ces inondations sont catastrophiques pour la population.

Des maisons détruites, des routes endommagées et des postes de secours inaccessibles. Le pays subit de plein fouet ces intempéries.

Pour Bishow Parajuli, coordinateur du PNUD au Zimbabwe, les besoins sont énormes.

« On fournit des tentes aux personnes déplacées, de la nourriture et d’autres aides du gouvernement. Des partenaires viennent également aider, mais il y a une pénurie de tentes et de couvertures aussi. Il faudrait une aide et un gros investissement pour reconstruire les ponts », a-t-il souligné.

Mais la reconstruction n’est pas pour tout de suite. Selon les services météorologiques, des pluies sont encore prévues au mois de mars.

Le PNUD redoute un fort impact sur les récoltes qui sont déjà fragilisées para un autre fléau. Depuis l’an dernier, elles sont ravagées par des chenilles légionnaires.