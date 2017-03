Gabon: création d'un Haut conseil pour relancer les investissements

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a réuni dans son palais tous les investisseurs présents dans le pays à l'occasion du lancement du Haut conseil pour les investissements. Un cadre de concertation entre l'Etat et les investisseurs pour relancer l'économie nationale et favoriser la création d'emplois. Frappé par la crise économique, le Gabon, dont la croissance économique a été de 2,2% en 2016, est à la recherche de nouveaux investissements, d'où la création de ce Haut conseil.

« Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous », a déclaré Ali Bongo devant les nombreux hommes d'affaires venus participer au lancement des activités du Haut conseil pour l'investissement.

« Nous sommes dans une situation de "win-win", de gagnant-gagnant. Vous avez des recettes, vous avez des gains, vous avez des bénéfices. Très bien. Et nous allons tout faire pour vous aider à faire cela. Parce qu’en contrepartie vous allez engager, vous allez embaucher. Vous allez former et vous allez investir. »

Après ce discours, Ali Bongo a donné la parole aux chefs d'entreprises qui n'ont pas hésité à lui dire ce qui ne marche pas. Trop de taxes, trop de tracasseries, trop difficile d'obtenir un visa d'entrée au Gabon, application sélective des lois... Alain Bâ Oumar, président du patronat gabonais, a par exemple insisté sur le paiement de la dette intérieure.

« Le problème de la dette intérieure est la priorité du patronat, mais nous avons le sentiment que nous allons trouver, dans les mois qui suivent, une solution à ce problème très important pour les entreprises », a-t-il assuré.

Pour mieux assainir le climat des affaires et relancer l'économie frappée par la crise, les deux parties ont décidé de se retrouver une fois par trimestre.