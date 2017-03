Le député marocain Abdellatif Merdas assassiné à Casablanca

Au Maroc, Abdellatif Merdas, un député de l'Union constitutionnelle (UC) a été tué mardi soir 7 mars devant son domicile à Casablanca. La police marocaine a déjà arrêté un suspect. Elle évoque des motifs personnels derrière cet assassinat du député, âgé de 53 ans.

C'est non loin de son domicile, rue Benghazi, dans le quartier Californie à Casablanca, que le député a été découvert par la police dans sa voiture de fonction, tard dans la soirée de mardi. Il était atteint de trois balles de calibre 12 mm dans la tête, le cou et le thorax.

La police marocaine a annoncé mercredi matin l'arrestation d'un premier suspect qui serait déjà connu par les services de police. Il s’agit d’un jeune homme de 27 ans.

La perquisition au domicile du suspect a permis la saisie de deux fusils de chasse avec des munitions, du même calibre de celles retrouvées sur la scène du crime. Cette information est diffusée par un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale, repris par l'agence de presse marocaine (MAP).

Selon nos informations, une autre personne suspecte a été arrêtée.

Des sources de la police judiciaire indiquent que le premier suspect avait proféré des menaces contre la victime en raison d'un « différend personnel ». Pour l'instant, aucune raison politique n'est évoquée. Abdellah Firdaous du bureau politique de l’Union constitutionnelle est du même avis. « On s’achemine vers un règlement de compte local, qui n’a pas de caractère politique. Ça doit être quelque chose comme un règlement de comptes entre familles. (…) On attend, mais a priori le caractère politique est exclu. Nous sommes un parti de droite et un parti libéral, et nous avons des relations avec tout le monde, avec tous les partis de l’échiquier marocain », explique-t-il.

Abdellatif Merdas a été député entre 2003 et 2009 sur la circonscription de Casablanca avant d'être réélu aux dernières élections législatives.