RDC: l'ONU dit son «inquiétude» concernant les populations du Kasaï-Oriental

Le nombre de personnes qui ont besoin d’assistance humanitaire s’estime à 600 000. Près de 53 000 ont besoin d’être scolarisés, mais avec ces violences beaucoup ont délaissé les bancs de l’école. On parle aussi de pouvoir fournir de la nourriture à ces gens, de pouvoir leur fournir aussi de l’eau, des soins sanitaires. Donc on parle vraiment d’une situation qui nécessite une réponse globale afin que ces personnes puissent vivre dignement en attendant de retourner chez elles et de reprendre le cours de leur vie.