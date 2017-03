RDC: vers une commission d'enquête de l'ONU sur les violences au Kasaï?

Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme demande l'établissement d'une commission d'enquête sur les violences contre les civils en République démocratique du Congo. Zeid Ra'ad al-Hussein dit avoir constaté de « graves » violations des droits de l’homme.

S’exprimant devant le Conseil des droits de l’homme, à Genève, le prince Zeid a d'abord salué les mesures prises par le gouvernement congolais.

« Mon bureau a récemment signalé un certain nombre de graves violations des droits de l'homme dans les provinces de Kasaï et Lomami de la République démocratique du Congo. Je félicite le gouvernement d'avoir pris rapidement des mesures pour enquêter sur quelques-unes de ces allégations de meurtres par des soldats et lui propose l’aide de mon bureau », a-t-il réagi.

Commission d'enquête

Mais étant donnée la gravité de la situation dans la région, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme ne veut pas en rester là.

« Vu les allégations répétées de graves violations des droits de l’homme et la découverte de trois nouveaux charniers, j'exhorte le Conseil à établir une commission d'enquête pour se pencher sur ces allégations, a-t-il réclamé. Mon bureau surveillera attentivement les développements judiciaires concernant les actions des forces de sécurité qui ont entraîné la mort de plus de 100 personnes en septembre et en décembre. »

Le Kasaï est le théâtre, depuis septembre, d'une rébellion provoquée par la mort d'un chef coutumier local, Kamwina Nsapu, lors d'une opération militaire.