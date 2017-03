RDC: calme précaire à Mwene Ditu

En RDC, les affrontements se sont poursuivis dans la ville de Mwene Ditu, dans la province de Lomani, ce dimanche. Les miliciens de la secte Kamuina Nsapu qui avaient déjà fait une première incursion sont revenus par centaines selon les autorités locales. A l'heure qu'il est, difficile d'avoir un bilan. Mais un semblant de calme est revenu.

Mwene Ditu, une ville presque paralysée aujourd'hui, avec des coups de feu sporadiques dès 7h du matin et des affrontements dans plusieurs quartiers. Les églises ont ouvert leur porte tôt ce dimanche, mais ont très vite reçu l'instruction de renvoyer les fidèles chez eux par mesure de sécurité.

Le marché central est resté fermé. Et ce n'est que dans l'après-midi que les activités ont pu reprendre timidement dans quelques quartiers à la faveur d'une accalmie. Les miliciens ont manifestement reçu des renforts depuis samedi.

Selon le maire par intérim, ils étaient deux à trois cents aujourd'hui. Des jeunes hommes et jeunes filles, mineurs pour beaucoup, porteurs de bandeaux rouges et de fétiches, et surtout plus nombreux que les policiers qui visiblement ont été pris de court par ce déferlement soudain de violence.

Ce dimanche soir, les jeunes fanatiques ont été repoussés en périphérie de Mwene Ditu. Mais le maire se dit cependant très inquiet car selon ses informations, plus de 200 miliciens auraient forcé l'accès pour monter à bord d'un train de marchandises. Ils seraient regroupés ce soir à une quarantaine de km de la ville. Avec peut-être l'objectif de revenir dans les prochaines heures. Ce que craignent les autorités locales.