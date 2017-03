Côte d’Ivoire: un an après l’attentat de Grand-Bassam, où en est l’enquête?

En Côte d’Ivoire, une cérémonie d’hommage aux 19 victimes de Grand-Bassam va avoir lieu ce lundi matin 13 mars et une minute de silence sera respectée à 12h45. C’est heure à laquelle les tirs ont commencé, il y a un an jour pour jour. Le 13 mars 2016, pour la première fois, la Côte d’Ivoire était frappée par un attentat terroriste. Depuis, l’enquête a beaucoup avancé, notamment grâce à la coopération entre les services de renseignements d’Afrique de l’Ouest.

Au total, 38 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête sur l’attentat de Grand-Bassam. La grande majorité d’entre elles ont été interpellées en Côte d’Ivoire, mais des coups de filet ont aussi eu lieu au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. « Nous avons identifié tous ceux qui étaient impliqués, se félicite-t-on au ministère de l’Intérieur ivoirien. Nous avons mis la main sur de très hauts responsables de l’attaque », assure cette source.

L’enquête est allée très vite selon les autorités, une efficacité obtenue grâce à la coopération entre les différents services de renseignements ouest-africains mais aussi français, algériens et marocains. « C’est un espoir pour la lutte anti-terroriste », estime une source sécuritaire.

Des liens ont ainsi été mis à jour entre les assaillants de Grand-Bassam et ceux du Radisson à Bamako et du Capuccino à Ouagadougou. Malgré ces avancées, un an après l’attaque, un homme manque à l’appel. Son visage, capté par les vidéos surveillances de l’aéroport d’Abidjan, avait été diffusé sur tous les médias. Alors présenté comme le suspect numéro un du premier attentat de l’histoire de la Côte d’Ivoire, Kounta Dallah n’a toujours pas été arrêté.

