Moroni accueille le 1er Salon du livre Comores Océan Indien

La toute première édition du Salon du livre Comores Océan Indien débute ce lundi 13 mars avec une cérémonie officielle à Moroni. Organisée par un collectif d'acteurs du livre comoriens auteurs et éditeurs, elle rassemblera des écrivains venus de tout l'archipel mais aussi de Madagascar, l'île Maurice ou même du Japon. L'objectif de cet événement d'envergure internationale est de mettre en lumière la littérature comorienne d'expression française.

Le Salon du livre Comores Océan Indien s'articulera autour de thématiques, de conférences et tables rondes aussi variées que « la part de la littérature dans un pays émergeant » ou « écrire dans un pays insulaire », des nécessités ici, selon Saïd Ahmed Saïd Tourqui, le président du comité d'organisation du salon.

« Nous au départ on voulait comme principal objectif faire connaître la littérature comorienne, dit-il, faire connaître les écrivains des Comores, qu'ils évoluent au niveau de l'archipel ou au niveau du monde entier. Du coup on a pensé mettre en place cette passerelle entre les écrivains de la région. La plupart ont été très enthousiastes et ont répondu immédiatement qu'ils allaient venir. Le président de la République s'est engagé pour que ce salon soit une réussite. »

Une vision sur la place de la littérature comorienne de langue française partagée par les festivaliers à l'instar de Saindoune Ben Ali, l'un des écrivains comoriens : « J'ai des attentes, c'est faire le bilan de ce qui a été produit jusqu'ici, le faire découvrir à ceux qui viennent de l'extérieur qui l'ignorent parce que les Comoriens sont publiés dans des petites maisons qui n'ont pas une grande diffusion. C'est une belle occasion justement de faire connaître des œuvres qui sont produites dans cet espace et qui sont ignorées par des gens qui s'intéressent à la littérature dans la zone. »

Le comité d'organisation du salon a pu compter sur des partenaires essentiels : le gouvernement comorien et le Service de coopération et d'action culturel de l'ambassade de France aux Comores.