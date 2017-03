Grand-Bassam: le ministre de l'Intérieur ivoirien dresse un bilan de l'enquête

En Côte d'Ivoire, des centaines de personnes vêtues de blanc ont participé, lundi 13 mars, à l'inauguration d'une stèle portant le nom des victimes de l'attentat islamiste qui a fait 19 morts, le 13 mars 2016 à Grand-Bassam. En marge de la cérémonie, le ministre ivoirien de l'Intérieur Hamed Bakayoko a fait un point sur l'enquête.

Le maire de la ville, Georges Ezaley, a conduit avec les élus locaux et les autorités religieuses une marche silencieuse du stade municipal jusqu'à une stèle de marbre où ont été gravés les noms des victimes. Peu après, le vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan, a déposé une gerbe à l'entrée de la plage et a observé une minute de silence.

A l'issue de la cérémonie, le ministre ivoirien de l'Intérieur a dressé un bilan de l'enquête qui a permis l'arrestation en Côte d'Ivoire, mais aussi au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal, d'une trentaine de personnes impliquées dans les attentats commis dans la sous-région depuis plus d'un an.

« 38 personnes ont été arrêtées, précise Hamed Bakayoko. Des enquêtes ont également permis de lier les attentats d’Ouaga et d’Abidjan. C’était à peu près la même équipe. Donc nous avons travaillé à démanteler le réseau dormant en Côte d’Ivoire et dans ces pays-là et le travail continue.

Les réseaux dormants sont des réseaux supports

Je veux vous faire remarquer également que depuis un an nous avons réussi à protéger notre territoire d’un autre attentat, ce qui n’est pas un fait banal. Et nous pensons que la collaboration entre les différents services doit être quelque chose de renforcé, pour que nous puissions surtout arriver à démanteler les réseaux dormants. Parce que c’est ceux-là qui sont les réseaux supports qui permettent la réalisation des attentats ».

Pour le ministre, l'arrestation au Mali de Mimi Ould Cheikh, le patron de Kounta Dalla - le logisticien qui est venu sur place à Grand-Bassam -, « est une grosse prise ». « Le commanditaire, c’était Mimi Ould Cheikh qui a été arrêté, et nous pensons que son interrogatoire va permettre de donner des éléments qui permettent d’arrêter Kounta Dalla et d'autres personnes », qui ont participé à la mise en oeuvre de l'attentat.