Les démêlés judiciaires de Wilfrid Nguesso, neveu du président congolais

Wilfrid Nguesso, neveu du président congolais Denis Sassou-Nguesso, a été mis en examen dans l’affaire des biens mal acquis pour « blanchiment de détournements de fonds publics » de 2000 à 2011 en France. Mais il n’y a pas que dans l’Hexagone qu'il fait l'objet d'enquêtes.

Wilfrid Nguesso aime le Canada, tellement que le neveu du président Sassou-Nguesso tente, depuis plusieurs années, d’obtenir le statut de résident canadien. Des démarches qui sont à l’origine de ses démêlés avec la justice de ce pays.

Willy, comme on le surnomme, a commencé par présenter un dossier à l’ambassade du Canada à Paris. Le service de l’immigration a, non seulement, rejeté sa demande, mais il l’a interdit de séjour en raison de son appartenance à une « organisation criminelle » soupçonnée de fraude, fraude fiscale et blanchiment d’argent.

Les avocats de Wilfrid Nguesso ont contesté la décision.

Mais la Cour fédérale du Canada a confirmé, en novembre dernier, l’interdiction de territoire. La juge a relevé que Wilfrid Nguesso, qui possède une maison dans un quartier cossu de Montréal, a refusé de fournir ses déclarations de revenus et des preuves de paiement de ses impôts au Congo-Brazzaville ou ailleurs.

Ses avocats ont fait appel du jugement. L’affaire devrait être entendue par la Cour fédérale d’appel à une date qui reste à déterminer.

■ Un champ pétrolier au large de Pointe-Noire

Le géant pétrolier Total annonce la mise en production du « plus important projet pétrolier jamais réalisé en République du Congo ». Ce champ pétrolier en mer profonde se trouve à 75 kilomètres au large des côtes de Pointe-Noire.